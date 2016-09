Nazaré Bodyborders da Nazaré renovam com a marca Praia do Norte® Três dos melhores atletas de bodyboard do país e a Nazaré Qualifica EM renovaram, no passado dia 6 de setembro, o contrato de patrocínio desportivo, que tem como finalidade a promoção do potencial das ondas das praias do concelho para a prática dos desportos de ondas. 20-09-2016 | JL Teresa Almeida, Campeã Mundial ISA 2014, atual Vice-Campeã Nacional e Vice-Campeã da Europa em BB; Tó Cardoso, Bi-campeão Europeu de Juniores e atual 12º no Ranking Mundial de APB; e Dino Carmo, 6 vezes Campeão Nacional de Juniores, atual 5º no Ranking do Circuito Nacional de BB, Top 16 no Circuito Europeu e 5º na etapa do Circuito Mundial de BB etapa da Praia do Norte-Nazaré, têm por missão divulgar a Nazaré a nível internacional.



Walter Chicharro, o Presidente do Conselho de Gerência da EE e Presidente da Câmara Municipal, explicou que o acordo é o reflexo da “aposta da gestão autárquica (PS) nos jovens atletas locais, com uma carreira consolidada, que já fazem a promoção internacional da Nazaré, ao participarem em diversas provas, e nas quais têm alcançado resultados de relevância”.



“A Praia do Norte é um dos melhores beach breaks do mundo e esta cooperação continuará a levar o potencial das nossas ondas até locais onde, tradicionalmente, os atletas e praticantes mundiais acorrem”, acrescentou o autarca, salientando “a importância de divulgar a versatilidade das nossas ondas para a prática dos desportos de ondas”.



Para além do contrato de patrocínio, Teresa Almeida, Dino Carmo e António Cardoso dispõem de acompanhamento especializado à sua preparação para as competições, composto por uma psicóloga; um fisioterapeuta; preparador físico; coordenador de projeto e por uma equipa de comunicação. A Nazaré Qualifica disponibiliza-lhes, ainda, o ginásio do Car surf, cujo equipamento será reforçado brevemente, também a pensar na melhor preparação dos atletas e nos resultados.



“A intenção é proporcionar condições de treino de excelência aos três atletas, para poderem lutar pelos seus objetivos na época desportiva de 2016, da qual espero bons resultados e três taças no Nazaré Pro - 7ª etapa do Mundial de Bodyboard APB”, acrescentou.



A atleta Teresa Almeida declarou que todo o apoio disponibilizado pelo Patrocínio Desportivo é bastante motivador à melhoraria a sua prestação. “Dá-nos força para alcançarmos bons resultados e sermos cada vez melhores bodyboarders, cuja formação de base foi a Praia do Norte”.



Tó Cardoso destacou as boas condições de trabalho proporcionadas pela Nazaré Qualifica para a obtenção de melhores resultados, e manifestou a sua vontade em corresponder à aposta da empresa municipal neste desporto e nos atletas. “É um incentivo muito importante para os nossos objetivos, que são, entre outros, obter bons resultados e levar a Nazaré ao Circuito Mundial”.



Dino Carmo reforçou, por sua vez, a importância das condições físicas e da equipa de trabalho que está reunida para mais uma época. “Obrigado por tudo, mais uma vez, sempre foi, e sempre será um orgulho representar a Nazaré”. Vídeo Audio Voltar COMENTÁRIOS Caso entenda que o comentário tem conteúdo impróprio ou que viole, directa ou indirectamente, a política de utilização do Região da Nazaré, deve deixar a sua mensagem.

Agradecemos desde já a sua colaboração

pub Booking.com