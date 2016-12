Cultura “Em Branco” na Galeria Paul Girol Até 30 de dezembro está patente na Galeria Municipal Paul Girol a exposição “Em Branco”. A mostra reúne os trabalhos de Inês Oliveira (designer e artista plástica); Alexandre Vasconcelos (artista plástico) e Alexandre Silva (artista plástico e fotógrafo). 06-12-2016 | JL O amor pela arte, a transposição objetiva da realidade e a transmissão ficcionada da realidade estão expostos nesta mostra, trazida a público por estes três jovens de Famalicão.



A exposição estreou no CREN – Centro Recreativo Estrela do Norte (Famalicão), é agora trazida à Nazaré pelos jovens artistas. Foi inaugurada no passado sábado, da 3 de dezembro, na Galeria Paul Girol, onde poderá ser visitada de segunda a sexta-feira, das 9h30-13h00 e das 14h00 às 18h00; e aos sábados das 15 às 18h00. Vídeo Audio Voltar COMENTÁRIOS Caso entenda que o comentário tem conteúdo impróprio ou que viole, directa ou indirectamente, a política de utilização do Região da Nazaré, deve deixar a sua mensagem.

Agradecemos desde já a sua colaboração

pub