Nazaré Candidatura do Projeto do novo centro de saúde da Nazaré em preparação O Presidente da Câmara da Nazaré, Walter Chicharro, anunciou, na sua página de facebook, que reuniu, no início da semana passada, com a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo. 06-09-2016 | JL O projeto de arquitetura do novo Centro de Saúde da Nazaré foi um dos motivos do encontro de trabalho.



De acordo com o autarca “o projeto será entregue até 15 setembro e a candidatura a fundos comunitários tem como limite o dia 31 de outubro”.



Depois da candidatura formalizada, segue-se lançamento do concurso público para a construção e o visto prévio do Tribunal de Contas.



Para o autarca “a saúde é uma prioridade e nesse sentido a garantia de cuidados primários de saúde de primeiro nível para os habitantes e visitantes tem sido uma das minhas maiores lutas”.



Walter Chicharro dá como exemplos do trabalho por melhores serviços de saúde no concelho a “reabertura do posto de Famalicão, e a colocação de um médico em Valado dos Frades”, cujas despesas de alojamento serão assumidas pela Câmara Municipal, como “como fator de motivação”.



O novo médico do posto de saúde de Valado dos Frades iniciou funções no passado dia 18. Vem substituir o clínico que pediu transferência, o que deixou o posto a funcionar com apenas um médico.



O caso mereceu criticas da população e do autarca da Junta de Valado, que chegou a iniciar uma greve de fome, que parou após garantia de resolução do caso por parte da ARSLVT. Vídeo Audio Voltar COMENTÁRIOS Caso entenda que o comentário tem conteúdo impróprio ou que viole, directa ou indirectamente, a política de utilização do Região da Nazaré, deve deixar a sua mensagem.

Agradecemos desde já a sua colaboração

pub Booking.com