Nazaré Confraria prepara a apresentação das residências autónomas Nuno Batalha foi reeleito Presidente da Mesa da Confraria de N. Senhora da Nazaré, onde irá cumprir mandato para o quadriénio 2017/2020. Melhorar as condições do lar é uma das metas do novo mandato. 22-12-2016 | JL “O LAR é uma das valências mais antigas da Confraria, e a que menos atenção tem tido ao longo dos últimos anos. O nosso projeto passa por concluir a segunda fase da reestruturação, visto que a primeira, referente ao aumento da capacidade do lar para mais 16 camas está realizada. Só ainda não foi aberta porque aguarda a chegada das licenças de funcionamento”, explicou Nuno Batalha.



O investimento de 200 mil euros permitiu, nomeadamente, o reaproveitamento de áreas que se encontravam praticamente devolutas, transformadas em 7 quartos duplos, e resolveu a mobilidade interna do edifício.



A segunda fase de ampliação dos serviços do lar à população passa pela oferta de um serviço diferente, dirigido a quem pretende manter a sua independência, mas com uma equipa de cuidadores perto.



“A criação de 7 residências autónomas, dentro da estrutura do lar, com preços comportáveis pelas famílias, dirigido aos que preferem um serviço diferente, preservando a sua autonomia, mas com os serviços garantidos” é a oferta em preparação, com um investimento estimado em

600 mil euros.



Para além das residências, a segunda fase prevê a construção de um novo salão para serviço de refeições, que se transforma numa sala de esta durante o dia, gozando de uma vista privilegiada sobre o mar da Praia do Norte e do pinhal de N. S. Nazaré.



O crescimento dos cuidados continuados do Hospital, com a instalação de mais seis camas; a melhoria dos serviços e o equilíbrio financeiro da Instituição são, também, objetivos do novo mandato.



"Começámos o projeto há cerca de 2 anos, com um serviço privado para os cuidados continuados com preços convidativos, ao alcance da maioria das famílias, e que não deixamos de prestar às que manifestem dificuldades financeiras, e queremos melhorar" explica Nuno Batalha.

