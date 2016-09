Economia Loja LIDL da Benedita reabre com imagem renovada A loja Lidl de Alcobaça-Benedita foi requalificada. Os 1,7 milhões de euros de investimento numa nova imagem foram mostrados aos clientes e convidados num evento, destinado a assinalar a data, no passado dia 11 de agosto. 09-09-2016 | Paulo Alexandre A loja surge, agora, com uma arquitetura moderna e esteticamente mais atraente, marcada por vãos amplos e contínuos, corredores largos e mais luminosidade natural conferida através do aumento da área envidraçada. A loja torna-se, assim, um espaço mais funcional e agradável para os clientes.



Com cerca de 1.300 m2 de área de venda, a loja respeita os princípios do Lidl Portugal ao satisfazer os seus clientes mas também os seus colaboradores, que contam agora com acessos mais amplos para a área de vendas, novos espaços de armazenagem e áreas sociais destinadas a tornar o seu trabalho diário mais confortável.



A reabertura da loja, que se encontra inserida numa zona com forte atividade empresarial, veio ainda contribuir para o desenvolvimento da economia do concelho ao contar com 16 colaboradores em loja.



