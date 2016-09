Sociedade Pioneiro da emigração portuguesa para o Canadá morreu aos 91 anos António Sousa, pai do atual Ministro das Finanças de Ontário (Canadá), faleceu na madrugada da passada segunda-feira, 29 de agosto, vítima de doença prolongada. 06-09-2016 | JL Tinha 28 anos quando partiu, e foi um dos 218 primeiros portugueses a fixarem-se no país, onde chegou a bordo do navio Saturnia, a 13 de maio de 1953.

Ele e mais 217 portugueses ficariam conhecidos como os pioneiros da emigração oficial portuguesa para o Canadá, ao abrigo de um acordo entre os dois países.

O filho, Charles Sousa, anunciou o falecimento na sua página do facebook, onde deixou a mensagem: “Corajosamente, fugiu à opressão em busca de melhores oportunidades. Foi forçado a deixar para trás a sua esposa e o seu filho José Júlio, que ficaram na vila piscatória da Nazaré, para escapar às garras de um regime autoritário”.

Sobre o desaparecimento do nazareno, o Presidente da Câmara da Nazaré, Walter Chicharro, referiu que se trata de “uma grande perda para a Nazaré face ao extenso trabalho junto da comunidade nazarena e portuguesa desempenhado pelo sr António Sousa, nomeadamente no que diz ao acolhimento de inúmeros nazarenos mas também na formação, com outros nazarenos, do Rancho nazareno de Mississauga/Toronto, levando para aquele país as nossas mais profundas raízes e tradições nazarenas”.

“Tive a oportunidade de o conhecer há cerca de 3 anos quando estive enquanto candidato à CM Nazaré em terras do Canadá em visita às comunidades nazarenas. Dele guardo a memória de uma excelente pessoa, amigável e com uma história de superação fantástica”, recorda o autarca. Vídeo Audio Voltar COMENTÁRIOS Caso entenda que o comentário tem conteúdo impróprio ou que viole, directa ou indirectamente, a política de utilização do Região da Nazaré, deve deixar a sua mensagem.

Agradecemos desde já a sua colaboração

pub Booking.com