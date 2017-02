Sociedade Clube R. B. Valadense fechou O Clube Recreativo Beneficente Valadense tem as portas fechadas desde junho de 2015 depois de um vazio diretivo não ter deixado alternativa. 17-01-2017 | JL Sem dívidas e com um património confortável, o clube só não encontra equipa que se disponha a formar Direção e a dar seguimento a uma história quase centenária.



“Desde que seja bem trabalhada, é uma casa com condições para sobreviver. A coletividade tem uma boa sala de espetáculos e as condições para trabalhar” refere José Manuel Vicente, o homem que esteve à frente do Clube até junho de 2015.



As dificuldades em assegurar continuidade levaram o ex-presidente da Assembleia Geral a pedir ajuda à Junta de Freguesia de Valado dos Frades, a quem deverá ser entregue a chave da Coletividade se não aparecerem sócios interessados em formar direção.



Uma nova assembleia de sócios deverá ser realizada entre janeiro e fevereiro, que poderá definir o futuro do Clube, o mais antigo da freguesia.



“Se não houver interessados em formação direção, entrega-se o património à Junta, que saberá o que fazer com o edifício”.



O Clube R . B. Valadense tem 91 anos. Foi, em tempos, um dos pontos de divulgação cultural na freguesia, onde se realizaram peças de teatro ou se assistiram a filmes. Desse tempo, sobra a máquina de projeção de filmes e as recordações, nomeadamente dos bailes de carnaval, dos mais concorridos da Região.

