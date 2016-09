Cultura The Gift revelam novo tema que integrará álbum de 2017 Novo tema foi feito com Brian Eno 20-09-2016 | Paulo Alexandre A letra "Love without violins" é da autoria de Sónia Tavares, vocalista dos The Gift, e de Brian Eno, cuja participação no álbum se estende a uma parceria na composição e produção.



No final do ano passado, quando os The Gift estavam a concluir a celebração dos vinte anos de carreira, o músico Nuno Gonçalves disse, à agência Lusa, que o novo álbum foi gravado ao longo dos últimos dois anos, entre Espanha e Alcobaça, e contou com uma "parceria artística" de Brian Eno na produção e na escrita de canções.



"É o melhor produtor de todos os tempos, basta ver o que fez com os Talking Heads, com os U2, com os Coldplay. Com a participação dele, não se pode esperar um disco normal dos Gift", disse na altura o músico.



A edição do álbum será em 2017 e deverá ter uma escala mais internacional.



Os The Gift assinalaram a celebração dos 20 anos de carreira com uma biografia, uma dupla coletânea e uma digressão. Foram "a primeira banda portuguesa cem por cento 'do it youself' [faça você mesmo], com as mãos assentes nas rédeas da banda", descreveu Nuno Gonçalves.



O grupo formou-se em Alcobaça, em 1994, e dele fazem parte os irmãos Nuno e John Gonçalves, Sónia Tavares e Miguel Ribeiro. Editaram a maquete "Digital Atmosphere" (1997) e os álbuns "Vinyl" (1998), "Film" (2001), "AM-FM" (2004), "Explode" (2011) e "Primavera" (2012).



