Nazaré Percurso entre Alcobaça e Nazaré pelo Rio Alcoa em 2018 As Câmaras da Nazaré e de Alcobaça estão a promover a Recuperação Ambiental e Mobilidade Suave no Rio Alcoa com um projeto conjunto, que deverá ser materializado em 2018. 24-11-2016 | JL [+] Fotos Os dois concelhos ficarão ligadas por uma via de circulação amiga do ambiente, numa extensão de 12 kms, a criar do lado direito da margem do Rio, que ficará equipada com ciclovia, passeio pedonal e uma via para o transporte elétrico de passageiros.



“O piso a instalar será o que menor impacto causar, com impermeabilização ecológica, e condições para permitir a circulação ao longo do ano” explicou Paulo Inácio, Presidente da Câmara de Alcobaça, acrescentando que a promoção e valorização do território, bem como a mobilidade ao longo do rio Alcoa, são os principais objetivos deste plano intermunicipal, que “deverá ficar formalizado em 2017, após a realização de todos os estudos necessários” e a sua apresentação ao financiamento comunitário.



“É um projeto estruturante e vital para os dois municípios”, disse Walter Chicharro, Presidente da Câmara da Nazaré, acerca da nova via de comunicação entre os dois concelhos, que se “constitui como mais uma oferta turística”, e que ambos esperam “que seja utilizada regularmente pelos residentes, com incidência nas épocas altas, nomeadamente no Verão.



“Não se trata apenas de um projeto turístico ou de requalificação ambiental. É também um plano de mobilidade entre os dois concelhos”, explicou o autarca nazareno.



O percurso a construir, que passará por território das freguesias União Alcobaça e Vestiaria; Maiorga; União de Cós, Alpedriz e Montes; Bárrio (concelho de Alcobaça); Valado dos Frades e Famalicão (Nazaré), visa promover a mobilidade suave multimodal, com o atrativo da paisagem rural; a utilização de formas de energia menos poluentes e mais amigas do ambiente; e servir de alternativa à estrada nacional.



O projeto prevê a valorização ambiental e paisagística, através da recuperação ambiental, limpeza e desobstrução do rio, e a construção da via, que ficará paralela ao rio.



Em 2017 deverão ficar concluídos os estudos e necessidades para candidatar o projeto a ajudas de financiamento. A intenção dos dois concelhos é começar a construir o percurso em 2018.

