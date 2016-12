Nazaré Estátua na Estrada do Forte de S. Miguel divide opiniões A estátua oferecida por Adália Alberto, artista portomosense, ao Município da Nazaré, não está a gerar consenso. 06-12-2016 | JL Nas redes sociais, logo após a sua instalação na estrada que conduz ao Forte de S. Miguel Arcanjo (Sítio), choveram opiniões, umas contra e outras a favor da arte apresentada. Se uns consideram a imagem uma provocação, outros entendem a escultura (com corpo de homem e cabeça de animal) como uma forma de expressão artística, enquanto outros defendem que não deveria ter sido instalada naquele local.



A Associação de Defesa da Nazaré foi uma das entidades que manifestou a sua discordância face à instalação da estátua “Veado” junto à estrada de acesso ao Forte de São Miguel.

Em comunicado, embora esclareça que não discute a qualidade artística da estátua, sempre escreve que é “duvidosa a pretensa homenagem à lenda de D. Fuas ou aos surfistas”, a ADN apela à transparência e sugere à Câmara Municipal da Nazaré que divulgue “os procedimentos, os documentos e os custos inerentes a esta intervenção”.



“A segunda questão reside nas prioridades da Câmara e no discurso da “pesada herança”. Não há orçamento para a qualificação dos acessos ao Forte de São Miguel e há verbas disponíveis para gastar em “obras do regime”? O argumento da herança da dívida perde legitimidade com apostas desta natureza, de mero e desnecessário show-off””, escreve a ADN.



O parecer da Agência Portuguesa do Ambiente (APA) e o enquadramento paisagístico da estátua são, também, questionados pela Associação, que considera a estátua como “um elemento dissonante na paisagem. Fica o fundado receio de que outras intervenções urbanísticas e imobiliárias venham a estragar o legado da Natureza”



A escultura, que oficialmente ainda não foi inaugurada pela Câmara Municipal, é uma obra de Adália Alberto, artística que expôs, recentemente, os seus trabalhos no Forte de S. Miguel Arcanjo. No final da mostra, a escultura ofereceu o seu trabalho artístico à autarquia, dando forma a esta escultura, hoje alvo das mais variadas opiniões.



Numa curta mensagem, colocada no Facebook do Município, lê-se que “a estátua Veado, com aproximadamente 6 metros de altura e 10 toneladas, é um trabalho oferecido pela escultora Adália Alberto ao Município da Nazaré. Esta obra faz a ligação entre o Milagre da Nazaré e a Onda da Praia do Norte”.



Adália Alberto possui obra representada em diversos Museus, Câmaras Municipais e Galerias de Arte e espalhada pelos cinco continentes, Adália Alberto assume que “ensaia/experimenta, não pretende ficar presa ou marcada com um estilo. As esculturas podem ser de cariz introspetivo, humorado e provocatório”.



A artista considera que a arte é a visão crítica e provocatória da sociedade em que vivemos, conjugadas numa harmonia estética capaz ou não de provocar emoções por vezes difíceis de explicar. É uma interrogação constante sobre o nosso papel enquanto cidadãos do mundo dito global e a tentativa de encontrar respostas as nossas inquietações.



A arte permite não ficarmos reféns duma mera visão. A arte interpela-nos, provoca-nos, confronta-nos com uma sociedade onde o ser humano é constantemente posto à prova, na tentativa permanente de buscar a felicidade, aquilo que realmente o preencha na integra. Vídeo Audio Voltar COMENTÁRIOS Caso entenda que o comentário tem conteúdo impróprio ou que viole, directa ou indirectamente, a política de utilização do Região da Nazaré, deve deixar a sua mensagem.

Agradecemos desde já a sua colaboração

pub