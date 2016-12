Cultura Instalação do Centro de Interpretação da Pederneira em estudo Está em estudo a criação do Centro de Interpretação da Vila da Pederneira. O anúncio deste projeto, que irá promover e divulgar todo o património de um local histórico do Município, aconteceu, ontem, na Antiga Casa da Câmara, na Pederneira. 06-12-2016 | JL “Trata-se, ainda, de uma proposta de trabalho que quisemos apresentar à população”, informou Manuel Sequeira, Vice-Presidente da Câmara Municipal, estando os serviços a “recolher informação e “a sinalizar os espaços físicos que poderão vir a receber este projeto, com a dignidade que merece”.



Relembrar, reavivar e dar a conhecer memórias, acontecimentos e personagens sobre esta localidade são alguns dos objetivos deste projeto.



“Subjacente a esta proposta está a dinamização cultural, turística, social e económica da Pederneira, local de remota antiguidade”, acrescentou o autarca.



O Centro de Interpretação da Vila da Pederneira irá fazer a divulgação do património histórico, social, cultural e político; criar um espaço museológico de cariz permanente com informação documental, fotográfica e artefactos ligados à história social, política e económica da Pederneira e um percurso histórico/turístico, com passagem por locais de relevante interesse patrimonial.



Uma nova sessão pública de apresentação do projeto está agendada para 7 de janeiro de 2017. Vídeo Audio Voltar COMENTÁRIOS Caso entenda que o comentário tem conteúdo impróprio ou que viole, directa ou indirectamente, a política de utilização do Região da Nazaré, deve deixar a sua mensagem.

Agradecemos desde já a sua colaboração

pub