Política PSD define perfil dos candidatos às autárquicas A Comissão Política do PSD da Nazaré definiu o perfil dos candidatos a apresentar às eleições autárquicas de 2017. 24-11-2016 | JL O plenário esteve reunido e discutiu, entre outros temas, a abordagem do partido do ponto de vista estratégico e o perfil do candidato à Assembleia Municipal da Nazaré e às Juntas de Freguesia.



“Foi uma discussão bastante participada, estando a Comissão Política mandatada para convidar e encontrar as pessoas que cumprem o perfil definido”, afirma Joaquim Pequicho, presidente do PSD Nazaré.



O nome de Alberto Madail tem sido apontado como a escolha da Comissão Política social-democrata para cabeça de lista à Câmara Municipal, mas Joaquim Pequicho não confirma, seguindo as orientações da Direção Nacional do Partido acerca dos tempos estratégicos para a apresentação das linhas das candidaturas e dos candidatos.



“Neste momento estamos a trabalhar para encontrar as pessoas com as dimensões que ajudem o partido, nomeadamente na restituição da confiança e credibilidade, associada à competência. E os nomes que iremos apresentar reunirão estas 3 dimensões: confiança, credibilidade e competência, porque, neste momento, a gestão autárquica local está a precisar de um sério contributo do PSD para o futuro do desenvolvimento da Nazaré”, diz o social-democrata.



O calendário de ações do partido ainda não está definido, e por essa razão a data de oficialização dos nomes do PSD Nazaré aos órgãos autárquicos só, oportunamente, será divulgada. Vídeo Audio Voltar COMENTÁRIOS Caso entenda que o comentário tem conteúdo impróprio ou que viole, directa ou indirectamente, a política de utilização do Região da Nazaré, deve deixar a sua mensagem.

Agradecemos desde já a sua colaboração

pub