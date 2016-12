Cultura Cantores líricos Luís Peças e João Paulo Ferreira atuaram em Inglaterra Os cantores líricos Luís Peças e João Paulo Ferreira, acompanhados pela pianista Claire Tester, realizaram uma digressão por Inglaterra, durante a qual interpretaram peças do Cancioneiro de Elvas, entre outras. 24-11-2016 | Paulo Alexandre No passado dia 10, os dois contratenores, acompanhados ao piano por Claire Tester, cantaram na igreja de Santa Cruz, em Binsted, no leste do condado de Hampshire, no sul de Inglaterra.



O programa deste recital incluiu “Porque me não vês Joana”, “Já não podeis ser contentes”, canções do Cancioneiro de Elvas (século XVI), assim como “Ay linda amiga”, de autor anónimo, também do século XVI, e ainda, entre outras obras, canções populares espanholas, recolhidas por Federico Garcia Lorca, designadamente “Zorongo”, “Las morillas de Jaen”, “Las tres hojas”, “La tarara” e “Los reyes de la baraja”.



O recital incluiu, igualmente, obras de César Franck (1822-1890), “Panis angelus”, Franz Schubert (1797-1828), “Der Tod und das Mädchen” ("A morte e a donzela"), e de Cláudio Monteverdi (1567-1643), “Sì dolce è’l tormento”.



No passado dia 12, os cantores líricos atuaram na igreja de Nossa Senhora da Ascensão, em Londres, onde apresentaram um programa com algumas peças comuns ao de Binsted, nomeadamente as do Cancioneiro de Elvas, de Cláudio Monteverdi, César Franck e Franz Schubert, a que se juntam outras, como as árias “Ombra mai fu”, de Georg Friedrich Handel (1685-1759), e “Speramza”, de Vicente Martín y Soler (1754-1806).



A digressão encerrou em Vuxton, na região de Medway, no sudeste de Inglaterra, onde os dois contratenores atuaram na igreja de S. João Batista.



O contratenor Luís Peças tem atuado com regularidade em palcos europeus e norte-americanos.



França tem sido o país onde o cantor lírico se tem apresentado mais vezes, tendo atuado, entre outros templos, na Catedral de Saint-Louis des Invalides, em Paris. O cantor tem-se apresentado em festivais acompanhado pela pianista Paulle Grimaldi e pelo Ensemble Barroco do Chiado. Em Portugal, é presença assídua em recitais no Mosteiro de Alcobaça, no centro do país.



O contratenor brasileiro João Paulo Ferreira iniciou a sua carreira internacional no verão de 2014, com o Nido Delas Artes International Opera Tour, tendo atuado no México, Panamá e Costa Rica.



Ainda em 2014, estreou-se em Portugal, num recital com Luís Peças, no santuário de N.S.ª da Nazaré, na cidade da Nazaré, centro litoral do país.

