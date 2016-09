Cultura “Museu do Peixe Seco” é inaugurado em dezembro O “Museu do Peixe Seco” será inaugurado em dezembro deste ano. As obras terão início a 1 de outubro, devendo ficar concluídas antes do final do ano. 09-09-2016 | JL Este projeto da Câmara Municipal tem como principal objetivo a preservação da tradição ancestral da Secagem de Peixe no areal da praia da Nazaré.



O “estindarte”, lugar onde atualmente se concentram as peixeiras que se ocupam desta atividade, e a requalificação do Centro Cultural da Nazaré (Antiga Lota) fazem parte do projeto, um dos compromissos da atual gestão da autárquica com a população para a defesa das raízes culturais e criação de produtos turísticos que promovam o que é genuíno, bem como a possibilidade de vivência de novas experiências.



Sendo o turismo uma das principais atividades económicas da Nazaré, o “Museu do Peixe Seco” – museu vivo – permitirá consagrar um elemento diferenciador da cultura nazarena como atração turística, oferecendo, simultaneamente, melhores condições de trabalho àqueles que se ocupam desta atividade, com a perspetiva de captar novos agentes (postos de trabalho) para que a tradição se perpetue no tempo."



Vídeo Audio Voltar COMENTÁRIOS Caso entenda que o comentário tem conteúdo impróprio ou que viole, directa ou indirectamente, a política de utilização do Região da Nazaré, deve deixar a sua mensagem.

Agradecemos desde já a sua colaboração

pub Booking.com