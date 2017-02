Alcobaça Mosteiro de Alcobaça recebeu 226.516 visitantes em 2016 A DGPC realça que se acentua, nos monumentos nacionais, a predominância do público estrangeiro - cerca de 84% -, enquanto nos museus há “uma proporção idêntica de público nacional e estrangeiro” - cerca de 50% -, e, nos palácios, a predominância foi de residentes em Portugal, com 60% das visitas. 17-01-2017 | Paulo Alexandre No total, os monumentos registaram 2.806.074 entradas, os museus, 1.479.227 e, os palácios, 397.476, respetivamente.

O Museu Nacional dos Coches, em Lisboa, com 382.593 entradas, foi o museu mais visitado em 2016.

Quanto aos Monumentos, o Mosteiro Jerónimos foi visitado por um milhão e 80 mil pessoas, seguindo-se a vizinha Torre de Belém, com 685.694 visitas, e, em terceiro, o Mosteiro da Batalha (396.423 visitantes), seguindo-se o Mosteiro de Alcobaça (226.516), o Convento de Cristo, em Tomar (295.808) e, finalmente, o Panteão Nacional (120.731), em Lisboa.

Os dois Palácios Nacionais tutelados pela DGPC, Mafra e Ajuda, receberam, respetivamente, 327.563 e 69.913 visitantes.

A DGPC afirma no mesmo comunicado que projeta “uma vasta programação cultural para 2017”, e prevê que “esta tendência de crescimento de públicos se mantenha”.



Vídeo Audio Voltar COMENTÁRIOS Caso entenda que o comentário tem conteúdo impróprio ou que viole, directa ou indirectamente, a política de utilização do Região da Nazaré, deve deixar a sua mensagem.

Agradecemos desde já a sua colaboração

pub