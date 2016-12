Nazaré Obras de manutenção no Ascensor substituem infraestruturas antigas O Ascensor da Nazaré continua parado para obras e deverá retomar a atividade a 16 de dezembro. A intervenção em curso está a proceder à substituição de infraestruturas com décadas, por modernas e mais confortáveis. 24-11-2016 | JL Os acessos às carruagens, na gare inferior, foram melhorados com a colocação de piso antiderrapante, substituindo o antigo que se encontrava deteriorado. A cobertura da gare, que apresenta algumas deficiências causadas pelo desgaste e intempéries, também será intervencionada.



Na Gare do Sítio, as obras contemplam a reabilitação da linha do Ascensor, numa extensão de 40 metros, o que acontece pela primeira vez. O troço não era intervencionado há 50 anos, está, atualmente, a ser requalificado com recurso a uma metodologia mais fiável para resultados duradouros.



A antiga cobertura de acesso à gare superior, com mais de 4 décadas e em fibrocimento, apresentava várias deficiências de isolamento, agravadas pelas condições atmosféricas do inverno passado, foi retirada. Em substituição desse telhado, será instalada uma cobertura moderna.



A melhoria das condições de segurança do transporte centenário e o conforto para os passageiros são os principais objetivos desta intervenção, no valor total de 100 mil euros, que está a ser realizada pelos Serviços Municipalizados da Nazaré, desde o passado dia 2 de novembro, devendo prolongar-se, previsivelmente, até 15 de dezembro.



Trata-se da paragem anual regular deste meio de transporte, que se realiza por esta altura do ano, para a revisão de todos os mecanismos, e garantir a segurança e conforto dos passageiros durante o seu funcionamento.



O Ascensor voltou a bater um novo recorde de transporte de passageiros. Em outubro, contava com mais de 850 mil entradas.



