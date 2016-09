Educação “EPNazaré recebe jovens de 11 países europeus – Projeto Erasmus+” A Escola Profissional da Nazaré encontra-se inscrita na SALTO-YOUTH como a primeira Escola Profissional nacional a começar a desenvolver, organizar e participar em Intercâmbios de Jovens. 20-09-2016 | JL Para iniciar esta aventura, a EPNazaré vai colaborar na International Youth Exchange "European Meeting of Sport for Tolerance" promovida pela Associação Juvenil "H2O" de Arouquelas, Santarém.



“Já tínhamos pensado criar um programa próprio para o programa Erasmus+. Temos o projeto para a mobilidade de alunos da escola profissional para a união europeia, onde poderão realizar estágios, e descobrimos, agora, que também podemos ser uma escola promotora de intercâmbios”, explicou Patrícia Fonseca, da EPNazaré.



No passado dia 6 de agosto, depois de uma aula de Surf promovida pelo CDAN - Clube de Desportos Alternativos da Nazaré, a EPNazaré promoveu o almoço para os 70 jovens, provenientes de 11 países europeus, que se encontram em Portugal para este intercâmbio, que decorreu de 4 a 11 de agosto.



“A EPNazaré torna-se a Escola mais europeia, acolhendo jovens da República Checa, Suécia, Polónia, Estónia, Itália, Eslovénia, França, Bélgica, Turquia, Hungria e Portugal”, diz a entidade.



Participando nesta iniciativa da "H2O", a EPNazaré inicia os contactos para o desenvolvimento de parcerias e projetos internacionais na área da educação não-formal e informal de jovens, financiados pelo Projeto Erasmus+ - Jovens em Ação.



"Estamos a trabalhar o projeto de intercâmbio, destinado a otimizar os recursos naturais da Nazaré. Vamos, por isso, propor, para este primeiro projeto, a receção de alunos que vivam em países sem costa marítima", explicou, ainda, aquela responsável.

