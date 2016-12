Desporto, Nazaré Surfista australiano Jamie Mitchell vence primeira edicão do Nazaré Challenge O surfista australiano Jamie Mitchell venceu hoje a primeira edição do Nazaré Challenge, etapa do mundial de ondas gigantes, com o português João de Macedo a ficar na terceira posição. 22-12-2016 | LUSA Na praia do Norte, Mitchell dominou as ondas gigantes da Nazaré ao somar 23,94 pontos na final, não dando hipóteses ao brasileiro Carlos Burle, que conseguiu um total de 13,00, mais 2,16 que o português João de Macedo.



Quanto a António Silva, o outro surfista luso presente na final, acusou o cansaço e a dureza do mar, amealhando apenas 0,20 pontos, ficando atrás do brasileiro Pedro Calado (9,34) e norte americano Nic Lamb (3,00).



Após os festejos do triunfo na quinta etapa do circuito mundial, Jamie Mitchell mostrou-se bastante contente pelo título conquistado, reconhecendo que a experiência foi fundamental para triunfar.



"Estou realmente bastante feliz por estar aqui e vencer foi tudo o que procurei. Este mar é muito muito imprevisível, mas penso que consegui usar o meu conhecimento e alcancei um grande resultado", afirmou.



Tanto João de Macedo como António Silva reconheceram o desgaste provocado pelo mar da Nazaré, mostrando-se ambos felizes com as prestações.



"Quando puxamos assim pelos nosso corpo e pelo nosso espírito, é natural que o corpo pague e, de alguma maneira, foi o que aconteceu. Estou a sentir-me bem, só estou um bocado zonzo porque estive muito tempo de baixo de água e levei com muitas ondas na cabeça", explicou o surfista, depois de ter dividido o pódio com o vencedor Jamie Mitchell



Já António Silva mostrou-se “supercontente”, apesar da final não ter “corrido tão bem”.



"Estou vivo, correu bem e vou para casa. Foi a minha primeira etapa de sempre e foi uma final. Provavelmente, deve ser a etapa mais mediática das ‘big waves' ", confessou o atleta luso que ficou em sexto lugar na derradeira final.

