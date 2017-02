Alcobaça Obras do Parque Verde de Alcobaça começam em breve A Câmara Municipal anunciou que irá começar, em breve, com as obras para a instalação do Parque Verde de Alcobaça, que deverá ficar pronto em 14 meses. 17-01-2017 | Paulo Alexandre O Tribunal de Contas deu visto favorável às obras do Parque Verde da Cidade de Alcobaça. Já começaram a ser instalados os estaleiros da obra, que vai ser realizada pela empresa Tecnorém, engenharia, construções, S.A., vencedora do Concurso Público, no valor de 2.240 milhões de euros (+IVA).



A obra é financiada por fundos comunitários e, segundo Paulo Inácio, “irá contribuir para melhorar a qualidade de vida dos munícipes”.



“Vamos assistir, com calma, serenidade e planeamento, a uma pequena revolução na cidade e no próprio concelho de Alcobaça”, disse o autarca, referindo-se ao conjunto das obras financiadas por Fundos Comunitários previstas ou em curso, como é o caso do Parque de Campismo da cidade; a reabilitação da Avenida do Mercado Municipal ao Merco Alcobaça e a sua transformação em Pavilhão Multiusos e a USF da Benedita (em execução).



Ainda durante este ano “serão dados passos para requalificar a entrada em Alcobaça via Fervença. Estou empenhado em resolver esta questão formal dos terrenos. Ao requalificarmos a Avenida Joaquim Vieira Natividade, impõe-se a melhoria da restante via até à Fervença”, acrescentou o autarca.



“Não tenho dúvidas que, com estas obras damos, um grande salto para o aumento da qualidade de vida e melhoria de apresentação da cidade de Alcobaça, para residentes e visitantes”.



A previsão da gestão autárquica é que o Parque Verde fique pronto até ao final do ano para que munícipes e visitantes possam usufruir do espaço na Primavera de 2018.



Com um investimento de 2,7 milhões de euros, os 7 hectares de terreno terão uma área verde, com áreas destinadas à prática desportiva, restauração, um anfiteatro, uma galeria, estacionamento e estufas públicas.

