Cultura S.A. Marionetas apresentam 19º edição do Marionetas na Cidade Decorre em outubro a 19ª edição Marionetas na Cidade. Trata-se do evento mais antigo do concelho de Alcobaça. 20-09-2016 | Paulo Alexandre Este ano, o festival, organizado pela companhia alcobacense S.A. Marionetas com o apoio da Câmara Municipal de Alcobaça e das quatro juntas de freguesias que acolherão espetáculos (Alcobaça e Vestiaria, Turquel, São Martinho Porto e Évora de Alcobaça), conta com a participação de 12 companhias, vindas de 4 países.



No total, serão realizadas 29 atuações.



“Este ano aumentámos o nosso apoio a este evento cuja dimensão não tem paralelo na sua categoria, a nível nacional. Trata-se de um evento que, todos os anos, traz espetáculos de enormíssima qualidade e que tem vindo a expandir-se, paulatinamente, para as restantes freguesias do concelho de Alcobaça. Esta tem sido a postura da Câmara Municipal em matéria de política cultural, sempre no sentido de democratizar o acesso à cultura e fazer chegar estes eventos a todos os munícipes. Nos próximos anos vamos dar ainda mais passos decisivos no apoio ao Marionetas na Cidade”, afirmou o Presidente da Câmara Municipal Paulo Inácio, na conferência de imprensa que serviu de lançamento do evento, no passado dia 13 de setembro, no pequeno auditório do Cine-Teatro de Alcobaça João D’Oliva Monteiro.



José Gil, um dos três membros da companhia (formada por Sofia Vinagre e Natacha Costa Pereira), prometeu “boas surpresas” para esta edição com especial enfoque na presença do marionetista italiano Bruno Leone, um dos mais antigos bonecreiros napolitanos, que irá trazer o chamado Pulchinella italiano – de onde vem toda a tradição popular europeia de teatro de marionetas. Destaque ainda para a participação do britânico Clive Chandler, figura de proa do teatro inglês Punch and Judy e para os vários espetáculos que os anfitriões S.A. Marionetas irão realizar na cidade e nas freguesias aderentes ao evento.



A 19ª edição do Marionetas da Cidade decorre de 3 a 9 de outubro.

