Educação Ampliação da EB Amadeu Gaudêncio avança para receber ensino secundário Será assinado em janeiro o protocolo para o início das obras na EB Amadeu Gaudêncio onde passará a ser leccionado ensino secundário público. 22-12-2016 | JL No passado dia 6, decorreu nas instalações do Ministério da Educação uma reunião entre a Secretária de Estado Adjunta e da Educação – Dra. Alexandre Leitão, representantes da Câmara Municipal da Nazaré, direção da Associação de Pais do Agrupamento de Escolas da Nazaré e a direção do Agrupamento de Escolas da Nazaré que visou a planificação do próximo ano letivo.

A ampliação da EB dos 2º e 3º Ciclos Amadeu Gaudêncio e a instalação do ensino secundário (10º ano), já no próximo ano letivo, bem como a alteração da rede escolar, foram assuntos em debate.

O Presidente da Câmara da Nazaré, Walter Chicharro, disponibilizou-se para financiar as obras até ao montante de 300.000€ (verba que a Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares disponibilizou ao anterior executivo camarário através do contrato de execução nº 471 de 2009 para obras de beneficiação da escola sede do A.E.Nazaré) para arranque da primeira fase das obras e dos projetos de arquitetura e especialidades.

A Secretária de Estado manifestou a disponibilidade para cobrir os restantes custos das obras de ampliação e requalificação e o reequipamento dos novos espaços.

O compromisso será oficializado num protocolo a assinar na Nazaré, no próximo mês de janeiro.

De acordo com uma nota publicada pelo Agrupamento de Escolas da Nazaré, já decorreu uma reunião com o gabinete de arquitetura que ficará responsável pelo projeto “de modo a que este esteja pronto rapidamente permitindo assim lançar o concurso público para arranque da primeira fase das obras – construção de 6 salas de aula, sobre as varandas existentes na parte frontal da escola”.

"Esta fase deverá estar concluída a tempo do arranque do próximo ano letivo", adianta João Magueta, da direção do agrupamento.

