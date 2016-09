Desporto, Nazaré 1º edição do “Rallye da Cela” atraiu centenas de amantes do desporto automóvel Com 24 quilómetros totais de prova, entre curvas e contracurvas, a estrada que liga Cela Velha à Cela Nova, tornou-se o local ideal para a realização da 1º edição do “Rallye da Cela, Regularidade Sport”, que conta com “Know how” do Núcleo de Desportos Motorizados de Leiria. 06-09-2016 | Mariana Martinho [+] Fotos Esta competição que promete colocar o concelho de Alcobaça nos próximos anos no mapa dos desportos motorizados e quem sabe, numa das provas dos campeonatos nacionais, foi considerada “um sucesso em termos de afluência e de competição” para os alcobacenses Nuno Mendinhas e Henrique Comprido, atraindo centenas de pessoas à localidade para ver os carros antigos, desportivos e protótipos a acelerar a fundo nas curvas apertadas da rampa. Rui Rito venceu a conduzir um Toyota Starlet a categoria dos clássicos, Luís Jardim ao volante de um Porsche 996 Carrera 4 ficou em primeiro lugar nos desportivos e Samuel Vina nos protótipos.

Apelidada de “Rallye da Cela, Regularidade Sport” torna-se mais uma das provas organizadas pelo Núcleo de Desportos Motorizados de Leiria, tendo proporcionado aos expetadores momentos de espetáculo, com muitas acelerações, travagens, manobras e mestria ao volante.

A primeira edição contou com uma subida de reconhecimento logo às 09h00, seguida de mais três a contar para a classificação às 11h00, 14h00 e 16h00. Assim esta prova de regularidade foi vencida pelo piloto que conseguiu completar as três passagens do percurso com a menor diferença de tempo entre cada uma das voltas.

Na Rampa da Cela participaram 44 carros, incluindo os clássicos Datsun 1200, Toyota Corolla GT, Porsche 911 Turbo, Mini Ima e Peugeot 205 GTI, os desportivos Porsches, BMW, 306 CTI, Mini Cooper S, Mercedes 4Matic e, até, os protótipos.

Após a realização das três subidas, o JORNAL DAS CALDAS falou com dois pilotos que venceram os primeiros lugares das respetivas categorias.

Ao volante de um Alfa Romeo 33, o piloto da equipa Vale D’Azenha, Sérgio Oliveira sublinhou que “o circuito é bastante rápido, em termos de velocidade e com alguns obstáculos, o que permite aos pilotos mostrarem a mestria ao volante e muitas acelerações”. Já Nuno Confraria, ao volante de um Peugeot 306 mostrou-se bastante satisfeito com o novo trajeto rápido, pois “as curvas permitem brincar e mostrar algumas manobras nos carros”.

Ao final da tarde foram entregues os troféus aos pilotos vencedores das diversas categorias e ainda foi entregue um voucher ao primeiro classificado geral do “Rallye da Cela”, com direito a usufruir de um fim-de-semana na unidade hoteleira "Vale D'Azenha Hotel & Residences".

De acordo com Jorge Lorvão, sponsor da equipa Vale D’Azenha e adepto do desporto automóvel, “ é com grande orgulho que vejo a realização da primeira edição deste rallye, numa estrada que sempre achei que tinha muito potencial para este desporto”. Ainda mostrou-se satisfeito com o resultado da prova, considerando que “ a rampa foi um enorme sucesso, quer em termos de visitantes como participações”.

Considerados amantes do desporto motorizado, Nuno Mendinhas e Henrique Comprido, responsáveis pela organização decidiram investir nesta iniciativa por acharem que “esta estrada que liga Cela Velha à Nova tem todas as condições únicas para a prática de desportos”. Assim procuraram, o apoio da Junta da Cela e do Núcleo de Desportos Motorizados de Leiria, que montaram toda a estrutura necessária para a realização da “rampa da Cela” e “deram de imediato todo o apoio”.

Nesse sentido, os responsáveis pela prova consideram ter tido “um número considerável de carros que proporcionaram um dia cheio de adrenalina e muita velocidade”, com grande afluência de expetadores. Ainda explicou que apostaram na “colocação de gincanas para diminuir a velocidade nas zonas rápidas e tornar o trajeto mais competitivo e interessante”.

Satisfeitos com o resultado da primeira edição, ambos admitem “que a ideia é repetir o Rallye”.

“Este grupo de amigos de Alcobaça lançou este desafio à Junta de Freguesia, de organizarmos esta primeira edição da Rampa da Cela, que logo aceitamos apoiar”, explicou o presidente da Junta de Freguesia da Cela, Paulo Mateus, adiantando que “esta é uma experiencia a repetir, pois permite dar visibilidade e trazer pessoas à localidade”. Já Herminio Rodrigues, vice presidente da Câmara Municipal de Alcobaça, que também participou na prova como copiloto, caracterizou a “rampa com um troço bastante agradável, cheio de curvas e entre curvas, ideal para os amantes dos deportos motorizados”.

