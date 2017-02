Política PS recandidata Walter Chicharro à Câmara da Nazaré Walter Chicharro recandidata-se à Presidência da Câmara Municipal nas eleições de outubro de 2017. 17-01-2017 | JL Com o objetivo de completar o trabalho efetuado neste primeiro mandato”, Walter Chicharro tem, ainda, como missão “trabalhar para dotar o território de maior capacidade de atração de investimentos e de aumentar a sua atratividade nas várias vertentes”.



O candidato, que também preside à concelhia do PS, considera ter sido escolhido por “se entender que houve um trabalho efetivo nestes últimos três anos” e por ser “natural a recandidatura de alguém que recuperou para o PS o município após 20 anos de desgoverno social-democrata”.



Walter Chicharro, de 46 anos, é licenciado em Gestão, pela Universidade Autónoma de Lisboa, com uma pós-graduação em Comunicação e Marketing pela Escola Superior de Educação (Do Instituto Politécnico de Leiria).



Tem um MBA (Master of Business Administration) no âmbito do Programa de Capacitação Avançada de Líderes, pela Nova School of Business and Economics (promovido pela Direção Geral das Autarquias Locais) e completou, este ano, um MBA em Administração Autárquica, no ISLA de Leiria.



Profissionalmente desenvolveu uma carreira ligada à indústria farmacêutica e, desde 2013, preside à Câmara Municipal da Nazaré, perdida pelo PSD.



Nas eleições de 2017, Walter Chicharro terá como opositor Alberto Madaíl, cuja candidatura pelo PSD foi aprovada pela distrital daquele partido.



Atualmente, o executivo da Nazaré é constituído pelo presidente, três vereadores do PS, dois vereadores do PS e um vereador do Grupo de Cidadãos Independentes do Concelho da Nazaré (GCICN). Vídeo Audio Voltar COMENTÁRIOS Caso entenda que o comentário tem conteúdo impróprio ou que viole, directa ou indirectamente, a política de utilização do Região da Nazaré, deve deixar a sua mensagem.

Agradecemos desde já a sua colaboração

pub