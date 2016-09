Economia Maçã de Alcobaça lança “Detox preparado na hora” A Campotec SA, Organização de Produtores Hortofrutícolas, membro da APMA, acaba de desenvolver e lançar no mercado um preparado base para a produção de sumo natural detox no momento - “Faça o seu Detox”. 09-09-2016 | Paulo Alexandre Fast-healthy-food” é o conceito deste novo produto que se traduz num sumo detox possível de ser feito em casa ou em qualquer lugar, de uma forma prática, saudável e económica com Maçã de Alcobaça IGP e vegetais nacionais.



Por não ter conservantes, adição de açúcar e manter no máximo as propriedades naturais e nutritivas de cada ingrediente, os preparados “Faça o seu Detox” são ainda mais saudáveis.



Devido ao seu modo de preparação simples, rápido e prático: basta colocar o preparado num copo, juntar água (aproximadamente 150 ml), triturar e beber, é por isso mesmo dos sumos que mais reúnem e mantem as condições naturais dos ingredientes. É possível ainda acrescentar outros ingredientes (sementes, aromáticas, sumo de limão, etc.) ou substituir a água por águas com sabores ou tisanas.



Trata-se de mais um produto inovador e 100% natural a incluir na vasta lista de produtos tecnológicos de Maçã de Alcobaça IGP.



Com este novo conceito e produto, a APMA vê no seu universo de empresas associadas dar continuidade ao projecto de valorização, prestigio, inovação, promoção e estimulo ao consumo de Maçã de Alcobaça IGP, enquanto produto regional e nacional.



Pelas características específicas e pelo posicionamento responsável numa dieta alimentar saudável e em modernos estilos de vida, o Detox de Maçã de Alcobaça IGP contribuirá de modo significativo para a melhoria das escolhas dos portugueses que cada vez mais procuram saúde alimentar.



Com esta iniciativa a APMA congratula-se por poder contar com mais um produto inovador produzido no universo dos seus membros, para a sua estratégia de promoção e divulgação da Maçã de Alcobaça IGP, no respeito pelo estímulo dos valores dos produtos tradicionais portugueses.



Os preparados encontram-se disponíveis em 4 sabores diferentes, em embalagens compostas por Maçã de Alcobaça e vegetais lavados e cortados, prontos a consumir. Super Green – Couve Kale, Alface, Pepino, Rúcula e Maça de Alcobaça; Slim Green – Abacaxi, Maça de Alcobaça, Salsa, Pepino, Espinafre, Cenoura e Rúcula; Power Green – Maça de Alcobaça, Gengibre, Pepino, Espinafre e Rúcula e New Beet – Beterraba, Alface, Maça de Alcobaça e Espinafre.



Poderá encontrar inicialmente este novo produto nos supermercados Lidl, Pingo Doce e nas lojas do Grupo Intermarché



A APMA - Associação de Produtores de Maçã de Alcobaça representa 19 Organizações de Produtores e Agrupamentos de Produtores, constituídas por produtores individuais que produzem cerca de 40.000 Toneladas de Maçã de Alcobaça equivalente a 320.000.000 (trezentos e vinte milhões) de Maçãs, distribuídos pelos Concelhos de Alcobaça, Batalha, Bombarral, Cadaval, Caldas da Rainha, Leiria, Lourinhã, Marinha Grande, Nazaré, Óbidos, Peniche, Porto de Mós, Rio Maior e Torres Vedras.



A Maçã de Alcobaça é um produto qualificado, de Indicação Geográfica Protegida, produzido segundo preocupações racionais e ambientais, que preserva as suas características intrínsecas sendo um alimento natural e saudável.

