Nazaré Ascensor da Nazaré reabre dia 15 O Ascensor da Nazaré está a ser alvo de uma intervenção estrutural, que não era feita desde 1967. 06-12-2016 | JL A substituição da cobertura da gare superior e a reabilitação da cobertura da gare inferior são ações importantes, assim como a colocação de piso antiderrapante nas rampas da gare inferior.



Nesta manutenção será, também, substituído o sistema hidráulico, com mais de 5 décadas. A intervenção de maior relevância operacional reporta para a substituição de cerca de 34 metros de estrutura de maciço da linha do Ascensor, por uma mais resistente, e com garantia de maior segurança.



A ação, com o valor total de 100 mil euros, será concluída dentro do prazo previsto e tem como objetivo a melhoria da qualidade e conforto do equipamento, bem como a melhoria da segurança dos milhares de passageiros que, anualmente, utilizam este iconográfico transporte por cabo.



As viagens de ascensor serão retomadas, previsivelmente, a 15 de dezembro. Vídeo Audio Voltar COMENTÁRIOS Caso entenda que o comentário tem conteúdo impróprio ou que viole, directa ou indirectamente, a política de utilização do Região da Nazaré, deve deixar a sua mensagem.

Agradecemos desde já a sua colaboração

pub