Nazaré Parque Infantil do antigo JI de Valado de Frades requalificado Reabriu no passado dia 17, o parque infantil do antigo jardim de infância de Valado dos Frades. 06-09-2016 | JL O equipamento infantil integra-se no projeto autárquico de reabilitação dos espaços de jogo, recreio, e parques de fitness existentes no concelho, que irá contemplar, ainda, a freguesia de Valado dos Frades, com a instalação de duas máquinas de brincadeira para crianças no Parque de Fitness de Valado dos Frades (edifício da antiga Escola Primária).



O Presidente da Câmara da Nazaré, Walter Chicharro, que manifestou a sua satisfação pela conclusão de mais esta obra.



O novo espaço é o quinto a ser disponibilizado pela Câmara Municipal. O plano de intervenção, reabilitação, modernização e reequipamento prevê, para além da instalação de duas máquinas de brincadeira para crianças no Parque de Fitness de Valado dos Frades (edifício da antiga Escola Primária); a ampliação do Parque Infantil de Fanhais (Liga dos Amigos de Fanhais); e requalificação do Parque Infantil dos Raposos (Famalicão), estando em estudo a instalação de equipamentos de street workout na embocadura do Porto da Nazaré e de um novo espaço de jogo e recreio, no Sítio.



Sessão de Esclarecimento do Desenvolvimento Local de Base Comunitária do Alto Oeste"



Vai decorrer no dia 7 de setembro, às 15:30, na Junta de Freguesia de Valado dos Frades, (Nazaré) uma sessão de esclarecimento, da LEADER OESTE, sobre "Desenvolvimento Local de Base Comunitária do Alto Oeste”.



Pequenos investimentos na exploração agrícola; Pequenos investimentos de transformação e comercialização de produtos agrícolas e Diversificação de atividades na exploração são alguns dos temas que serão abordados na sessão.



