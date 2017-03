Cultura Rita Redshoes ao vivo no Cine-Teatro de Alcobaça “Her” é o mais recente trabalho de Rita Redshoes, cantora portuguesa de travo musical pop e folk americana, que será apresentado no Cine-Teatro de Alcobaça João D’Oliva Monteiro no dia 10 de dezembro, às 21h30. 06-12-2016 | Paulo Alexandre Depois de "Golden Era" (2008), "Lights & Darks" (2010) e do mais recente “Life is a Second of Love” (2014), Rita Redshoes rumou, em Junho, a Berlim, onde gravou o seu quarto álbum de estúdio.

Com lançamento em novembro de 2016, o novo registo discográfico contou com a produção de Victor Van Vugt, produtor do seminal disco de Nick Cave, "Murder Ballads" e do disco de Beth Orton, "Trailer Park”, vencedor do prestigiado Mercury Prize. Para além dos nomes já citados, o produtor australiano já trabalhou também com artistas tão diversos como PJ Harvey, Depeche Mode, The Fall, Billy Bragg ou Einsturzende Neubauten, entre outros.

Rita Redshoes iniciou o seu percurso como baterista num grupo de teatro de escola, passou por inúmeros projetos musicais como autora e intérprete, onde tocou vários instrumentos e gravou vários discos (Atomic Bees, Photographs, Rebel Red Dog, David Fonseca, The Legendary Tigerman, Noiserv) e tem colaborado em inúmeras bandas sonoras premiadas para teatro e cinema, também com discos editados nesta área.

Mais recentemente tocou no lendário Joe's Pub, em Nova Iorque e apresentou também em Nova Iorque, no MoMA, e posteriormente em Berlim, a banda sonora original do documentário "Portugueses no Soho", de Ana Ventura Miranda.

