Política Alberto Madail é o candidato do PDS à autarquia da Nazaré Alberto Madail, ex-militante do PS e candidato à Camara da Nazaré nas eleições de 2013 pelo Movimento Nazaré Viva, terá sido o nome escolhido pela estrutura local do PSD para lançar na campanha das próximas Autárquicas 09-08-2016 | JL Apesar de Joaquim Pequicho e o futuro candidato não o confirmarem, o Região da Nazaré sabe que Alberto Madail vai liderar a lista dos sociais democratas nas eleições autárquicas de 2017



Em declarações do Região da Nazaré, em julho, o presidente da concelhia do PSD Joaquim Pequicho, disse, sobre as eleições autárquicas de 2017 e o candidato que “depois da auscultação dos militantes e do estabelecimento de um perfil mais adequado para abraçar o projeto, a CP reuniu e tomou a decisão de convidar uma pessoa, que aceitou”.



De acordo com o social-democrata, oficialmente, “o nome será dado a conhecer depois de outubro, ou seja logo após as eleições Regionais dos Açores”.



Sobre a escolha, Joaquim Pequicho explicou que “será uma candidatura que irá mobilizar a confiança e credibilidade que a Nazaré anseia nos próximos tempos”.



O presidente da Comissão Política também admitiu que o nome pudesse ser tornado público mais cedo que o estipulado internamente pois "lidamos cm pessoas. Alguma informação poderá sair para a rua, e se sair não é grave. Sabemos que existe curiosidade para saber quem é o candidato do PSD, e isso, para nós, significa a expectativa que as pessoas têm que o PSD encontre alguém que reúna as pessoas à volta do projeto partidário, e recupere a confiança e a credibilidade, o que eu penso que vamos conseguir".

