Nazaré Médico reivindicado para Posto Médico do Valado inicia funções a 18 de agosto O novo médico do Posto Médico de Valado dos Frades inicia funções no próximo dia 18 de agosto. José Carlos Fernandes foi apresentado, no passado dia 1, pela responsável pelo ACES Oeste Norte, Ana Pisco, ao Presidente da Câmara da Nazaré, Walter Chicharro. 09-08-2016 | JL “Fica resolvido um grave problema nos cuidados primários de saúde do concelho. Acredito que a disponibilização de alojamento, assumido pela Câmara da Nazaré, tenha sido um fator de motivação para que este profissional de saúde vir para o concelho da Nazaré”, declarou Walter Chicharro.



Segundo o autarca, a solução encontrada “foi um esforço conjunto da Câmara Municipal da Nazaré, do ACES Oeste Norte, e também da Junta de Freguesia de Valado dos Frades, entidades que contribuíram para que os habitantes/munícipes de Valado Dos Frades tenham a garantia de cuidados de saúde de primeira linha”.



A saúde é, para o autarca, de importância primordial para a afirmação de um território. “Relembro a luta que venho desenvolvendo pelo novo Centro de Saúde da Nazaré, cuja obra poderá arrancar ainda este ano, se tudo correr como o previsto”.



A Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I.P solicitou à Câmara Municipal a assunção das despesas com projeto de arquitetura e de especialidades, e a autarquia manifestou o seu interesse em ver o processo avançar.



“Foram reunidos os elementos para que o para que o projeto das novas instalações possa ser candidatado aos apoios dos fundos comunitários, até finais de outubro, e o lançamento a concurso público aconteça ainda em 2016”.



Um despacho conjunto do Secretário de Estado das Autarquias Locais; Secretário de Estado do Orçamento e Secretário Adjunto e da Saúde, que autoriza a celebração do contrato-programa entre a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I.P. e o Município da Nazaré, para a instalação do novo Centro de Saúde da Nazaré, foi assinado; e a Portaria conjunta do Secretário de Estado do Orçamento e do Secretário de Estado Adjunto e da Saúde, que autoriza o financiamento da obra, foi enviada, recentemente, para publicação em Diário da República.



“Nunca um governo tomou este ato administrativo, que tem em vista o arranque definitivo do processo que irá levar à construção do novo Centro de Saúde”, afirmou Walter Chicharro, declarando a sua “grande satisfação por mais um passo que conduz à concretização de novas infraestruturas de cuidados de saúde primários, o que deixa a atual gestão camarária bastante satisfeita pelo desfecho do processo, que demorou mais de 3 décadas a resolver”.



O novo edifício representa um investimento de 1.235.849,06 (um milhão, duzentos e trinta e cinco mil, oitocentos e quarenta e nove euros e seis cêntimos/+ IVA), pagos pela ARSLVT, em dois anos. Em 2016, serão disponibilizados 617.924,53 EUR; e em 2017 cerca de 617.924,53 EUR.



Garantir à população o acesso à prestação de cuidados de saúde de qualidade, adequando os recursos disponíveis às necessidades crescentes das populações, é a finalidade de uma obra que irá substituir um edifício pré-fabricado, que data da década de 80.



Com um investimento total de 1.310.000,00 (IVA incluído), suportados pela ARSLVT, a empreitada será lançada pela Câmara Municipal, entidade a quem caberá, ainda, a demolição do edifício atual, a execução dos arruamentos, estacionamento e das infraestruturas (águas, esgoto, eletricidade, comunicações), bem como os arranjos exteriores ao edifício.



O edifício onde ficará instalada o novo Centro de Saúde da Nazaré será cedido à ARSLVT por um período de 40 anos.



Até à conclusão das novas instalações, os cuidados primários de saúde serão prestados num edifício municipal, provisoriamente.

